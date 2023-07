Andrea Giambruno, il look a "Diario del giorno" scatena i social: «Ma chi gli pettina i capelli?». Lui reagisce così

di Redazione Web

Andrea Giambruno, giornalista e compagno della premier Giorgia Meloni, è stato negli ultimi giorni oggetto di ironia e prese in giro sui social per il suo look. Il conduttore del programma di Rete 4, Diario del Giorno, è apparso con una nuova pettinatura che però ha fatto molto discutere, o meglio, ha fatto molto ridere alcuni utenti del web che postando alcuni screen della trasmissione hanno fatto numerose battute.

Cambio look

Un tam tam di ironia che forse non è piaciuta tanto al giornalista che, dopo i tanti tweet, si è presentato con una pettinatura completamente diversa questa mattina davanti alle telecamere. Da un capello vaporoso e cotonato, Giamburno ha scelto un look in cui i capelli sono pettinati con la gelatina, ma l'effetto non è stato quello sperato. Non solo il web ha continuato a prenderlo in giro per la pettinatura, ma ha anche ironizzato sul fatto che abbia cambiato proprio perché ha notato i messaggi in rete.

I commenti

«Il suo armocromista è Herbert Ballerina», ha scritto un utente notanto la pettinatura vaporosa simile a quella del comico, «La pettinatura a schiaffo di Pina Fantozzi», ha aggiunto un altro. C'è poi chi ha azzardato: «è una protesi, non sono capelli veri». Molti sono stati ben più offensivi, così, di punto i bianco Giamburno ha cambiato look, ma sui social la situazione non è migliorata: «Poi dicono che Twitter non serva a niente.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Luglio 2023, 13:57

