Temptation Island, paura per l'ex concorrente Valeria Liberati: «Ricoverata in ospedale, sto vivendo un incubo»

Valeria Liberati, ex protagonista di una delle passate edizioni di Temptation Island, è stata ricoverata in ospedale. La Liberati, che aveva reso parte al programma insieme al fidanzato Ciavy Maliokapis, col quale ancora oggi fa coppia fissa, aveva fatto molto discutere nel corso della trasmissione, rimanendo anche nel cuore dei seguaci più fedeli.

Il ricovero

In queste ore però Valeria non è stata bene e tramite i social ha raccontato di essere stata ricoverata d’urgenza in ospedale. Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando la Liberati ha accusato alcuni dolori addominali che l'hanno spinta ad andare in pronto soccorso. I medici però l'hanno dimessa consigliandole di seguire la terapia da casa, senza il bisogno di un ricovero. Tornata a casa ha continuato a stare male così è tornata in ospedale dove questa volta è stata ricoverata.

Le condizioni

«Sono passati ormai 3 giorni, quasi 4, e ne ho sentite di ogni.

«Mi attaccano la flebo per l’antibiotico, dopo 2 minuti il mio corpo inizia ad andare a fuoco. I polsi iniziano a gonfiarsi, le caviglie, gli occhi, la bocca, faccio un urlo. I medici si precipitano, tolgono subito la flebo, mi attaccano all’ossigeno e mi danno l’antistaminico. Ci sono volute più di 6 ore prima che il mio corpo tornasse a funzionare come prima. Posso dire di aver vissuto un incubo a occhi aperti, se solo ci ripenso mi vengono i brividi. Oggi sarei dovuta tornare a casa, ma alcuni valori del sangue non vogliono scendere quindi preferiscono tenermi qui. Ho un’infezione nell’intestino. Cosa l’ha causato? Caffè a digiuno, tè termogenici e con il tempo questo è stato il risultato».

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Luglio 2023, 14:17

