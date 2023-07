Temptation Island, brutto incidente per uno dei tentatori: Daniele Schiavon ferito, l'auto si è ribaltata

di Redazione Web

Paura per Daniele Schiavon, uno dei tentatori dell’attuale edizione di Temptation Island, che è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto a Roma. L'incidente è avvenuto qualche giorno fa e pare si sia trattato anche di un brutto incidente, visto che le immagini della vettura mostrate evidenziano la macchina distrutta e hanno fatto pensare al peggio.

Nina Moric, frecciatina a Diletta Leotta ed Elisabetta Canalis: «Siete dei mostri»

Natalia Paragoni e le prime contrazioni: «Sono andata nel panico». Poi fa una confessione hot

L'incidente

La notizia, riportata da FanPage, parla di un ribaltamento plurimo, presumibilmente a seguito di un tamponamento. Si rassicura però sulla salute delle persone coinvolte, oltre a Daniele altri due ragazzi, che non sarebbero in pericolo di vita. Al momento dell'incidente, avvenuto in direzione Roma, Schiavon però non era alla guida della vettura e si sarebbe trovato sui sedili posteriori con la cintura di sicurezza allacciata, secondo le fonti, pare stesse dormendo.

Le condizioni

Si è trattato probabilmente di un tamponamento che ha fatto ribaltare la vettura più volte.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Luglio 2023, 13:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA