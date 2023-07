Antonella Fiordelisi in crisi dopo la rottura con Edoardo Donnamaria, la mamma: «Non riusciva ad alzarsi dal letto»

di Redazione Web

Antonella Fiordelisi sta vivendo un momento delicato dopo la fine della sua relazione con Edoardo Donnamaria. Dopo la fine del Grande Fratello Vip, nonostante i tanti conflitti nati nella casa, la coppia sembrava aver trovato un equilibrio e parlavano di matrimoni e figli, salvo poi finire tutto anche nel peggiore dei modi. Non sono chiari i motivi della loro rottura, ma stando a uno sfogo di Antonella, la colpa sembra essere di Edoardo e dei suoi comportamenti.

Natalia Paragoni e le prime contrazioni: «Sono andata nel panico». Poi fa una confessione hot

Belen cancella tutte le foto di Stefano De Martino da Instagram, tranne una. Ecco il commento

La replica

A parlare per la prima volta della rottura tra i due sono stati i genitori della Fiordelisi, Stefano e Milva. Tutto risale a quando su Twitter una certa “Manu” è stata accusata di aver impedito ad Antonella Fiordelisi di andare a Roma per chiarire con Edoardo Donnamaria. Un’accusa prontamente smentita dalla mamma dell’ex vippona che ha usato il profilo social della figla: «Sono veramente scioccata nel sentire tante assurdità su Manu. È tardi, devo andare a lavorare, ma non inventate più cattiverie, vi prego”. […] “Anto non ce la faceva neanche ad alzarsi dal letto tanto stava male e ringrazio Manu che l’ha fatta uscire con lei. Ma chi spara certe caz**te? Assurdo».

Famiglia presente

La Manu a cui si fa riferimento è una fan dei "Donnalisi" e col tempo è diventata una delle amiche più fidate della Fiordelisi. A tal proposito anche il papà di Antonella ha detto la sua: «Ho letto cose assurde su Manu, una ragazza dolcissima di Milano che ha sempre aiutato i ragazzi, organizzando persino la cena del loro anniversario.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Luglio 2023, 15:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA