Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e la richiesta ai fan: «Evitate, mi destabilizzate». Ecco perché

Antonella Fiordelisi torna a parlare della sua ex relazione con Edoardo Donnamaria. I due ex gieffini sembrano essere definitivamente al capolinea, ma per contratti lavorativi già firmati avrebbero dovuto essere insieme in diverse occasioni.

Alla schermitrice, però, pare che la loro chiusura sia una ferita troppo aperta e rinuncia alle collaborazioni. Poi la richiesta ai fan: ecco di cosa si tratta.

Antonella Fiordelisi e la richiesta ai fan

L'ex gieffina su Twitter ha fatto una richiesta particolare ai fan e cioè di non taggarla nei contenuti che riguardano la sua relazione con Edoardo Donnamaria, in quanto per lei dolorosa e quindi «destabilizzante»

Visto che purtroppo qualcuno non vuole vedere la realtà dei fatti chiedo alle persone che mi vogliono bene di non taggarmi più in fancam o altre cose che possono farmi destabilizzare. July 15, 2023

La reazione dei fan

In sua difesa, tantissimi hanno supportato la sua scelta e le hanno detto che si impegneranno per evitare che ci siano contenuti dedicati a loro così da non farla soffrire.

