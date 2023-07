Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, è rimasto il bene. Lui: «I contratti che abbiamo firmato insieme vanno rispettati»

di Redazione Web

La storia d'amore tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi ha smesso di far sognare i loro fan. Nonostante tutto, sembrerebbe che i due abbiano chiuso la loro relazione in maniera "pacifica" e tra le parti sia rimasto il bene. A dichiararlo, nelle ultime ore, è stato proprio l'ex gieffino che attraverso una diretta sul suo profilo Instagram ha fatto chiarezza in merito alla situazione e al suo rapporto con Antonella Fiordelisi. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Edoardo Donnamaria torna a parlare di Antonella Fiordelisi in diretta su Instagram e chiarisce la loro situazione pic.twitter.com/LqEiV8dD7X — disagiotv (@disagio_tv) July 9, 2023

Edoardo Donnamaria, nelle ultime ore, si è espresso riguardo alla fine della sua storia d'amore con Antonella Fiordelisi. «Ci siamo anche sentiti, siamo in buoni rapporti, dobbiamo parlare di tante cose - ha spiegato Edoardo Donnamaria in diretta Instagram -.

Poi, ha aggiunto: «Nonostante qualche screzio che c’è stato nel privato, non abbiamo nessun problema a stare nello stesso posto allo stesso momento».

Quindi nonostante il gossip, è ufficiale che la coppia oggi non è tornata insieme, tant'è che Edoardo ha dichiarato di voler mantenere sempre un legame pacifico con Antonella Fiordelisi.

