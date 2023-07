Antonella Fiordelisi incanta tutti alla sfilata. I fan: «Falcata da regina»

di Redazione web

Antonella Fiordelisi ha sfilato per la prima volta durante un evento a Milano e ha stregato tutti. L'ex gieffina può dirsi molto orgogliosa degli obiettivi che sta man mano raggiungendo e, sfilare per un brand di moda era nella sua lista dei desideri. Adesso può spuntare la casella perché l'ha fatto e il risultato ha fatto impazzire il web. Antonella Fiordelisi ha sfilato per il Milan Fashion Tour, calcando la passerella per lo stilista israeliano Shon Balaish.

no VI GIURO qualcosa di sconvolgente

ci ha calpestate in tutte le lingue del mondo #donnalisi #fiorde #antoXmft

pic.twitter.com/yz7YBG3SQT — medusa (@FaTinaameta) July 5, 2023

Antonella Fiordalisi apre e chiude la sfilata

Antonella Fiordelisi ha tutto ciò che una modella dovrebbe avere: un bel viso, fisico tonico e magro, gambe chilometriche e sicurezza in se stessa. Non c'è da sorprendersi, dunque, se lo stilista israeliano Shon Balaish l'abbia scelta per aprire e chiudere la sua sfilata a Milano ieri, 5 luglio.

La reazione dei suoi fan è stata incredibile: l'ashtag #antoXmft è rimasto in cima tra i trend topic più discussi su Twitter per tutto il pomeriggio e per Antonella solo complimenti.

