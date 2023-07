Antonella Fiordelisi diventa "Doc" di latino su TikTok: «Verba volant, screenshot manent»

di Redazione web

Antonella Fiordelisi ha deciso di sfruttare la sua popolarità e anche l'odio dei suoi hater per attirare l'attenzione sui suoi canali e aumentare i suoi follower, mentre intrattiene i suoi fan con contenuti di vita quotidiana e progetti futuri. Il suo profilo su TikTok non era molto attivo e l'ex gieffina ha deciso di dar vita ad un nuovo format proprio sulla piattaforma cinese per intrattenere e divertire i suoi quasi 400mila follower che la seguono (su Instagram la seguono oltre un milione e mezzo di persone). Si tratta delle lezioni di latino, di cui non poteva proprio fare a meno durante il suo percorso al Grande Fratello Vip. Andiamo a vedere di che cosa si tratta e la reazione dei fan sui social.

Antonella Fiordelisi, anello (zaffiro blu con diamanti) e frecciatina a Donnamaria: «Donne emancipate»

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, è rimasto il bene. Lui: «I contratti che abbiamo firmato insieme vanno rispettati»

Antonella Fiordelisi ha deciso di iniziare un nuovo format sul suo canale TikTok dove impartisce lezioni di latino. Durante il suo percorso nel GfVip, alla modella e influencer era spesso stato affibbiato il nomignolo "doc", come presa in giro perché amava sorprendere, specie durante le liti, gli altri concorrenti del reality con dei latinismi per cercare di avere l'ultima parola (spesso, tuttavia, sbagliava qualche desinenza e su Twitter gli hater la deridevano). Antonella ha deciso, quindi, di iniziare una volta per tutte ad impartire delle vere e proprie lezioni di latino, iniziando dalle declinazioni. Il primo video TikTok ha raggiunto in poco tempo quasi 80mila visualizzazioni e non sembra arrestarsi. La "doc" sarà felice di istruire i suoi fan, grazie alla sua laurea che spesso vanta sui social.

Diventerà quindi un appuntamento giornaliero, dove Antonella, in camicia corta e attillata e cravatta, accompagnata dagli occhiali da vista e i capelli raccolti, impartirà lezioni per tutti e i fan sono impazziti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Luglio 2023, 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA