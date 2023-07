Edoardo Donnamaria rompe il silenzio: «Antonella Fiordelisi? Ora basta, parlo io». Poi si cancella da Twitter

di Redazione Web

Da ormai due settimane Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno ufficializzato la loro rottura definitiva. Da allora, i due non si sono più mostrati insieme, nonostante alcune mosse social ambigue che avevano destabilizzato e fatto sperare i fan. Tra le tante cose, sono spuntati i like di parti di entrambi a tweet oppure il "segui" reciproci nel nuovo social network ‘erede’ di Twitter, chiamato Hive.

Gli indizi

Un altro contatto, poi, è avvenuto a seguito di un video dell’influencer diffuso da Fabrizio Corona, che ha generato molte polemiche sul web. Ed ecco che Edoardo era sceso in difesa dell’ex fidanzata in una diretta Instagram, scagliandosi contro Corona e svelando di aver sentito la Fiordelisi proprio per darle supporto in tutta questa vicenda. Ad alimentare ancora di più i sogni del fandom della coppia, è stato anche Daniele Dal Moro. Amico di entrambi, l’ex vippone aveva svelato in una diretta Twitch di aver sentito sia Edoardo che Antonella, facendo intendere che tra i due stesse per tornare il sereno. Ma questo non sembra essere successo, almeno ad oggi. Ma ecco che ora Fiordelisi ha smentito ogni possibile riavvicinamento con un tweet : «Visto che purtroppo qualcuno non vuole vedere la realtà dei fatti, allora chiedo alle persone che mi vogliono bene di non taggarmi più in fancam o altre cose che possono farmi destabilizzare.

La risposta di Edoardo

Arriva subito la risposta dell'ex vippone, che ha dichiarato di essere stanco di tacere: «Non mi sono mai esposto raccontando fatti privati, perché privati. Sputtanare una persona di cui sei stato/a innamorato/a follemente lo trovo un atteggiamento di una violenza inaudita. Ho subito diffamazioni, “pressioni” psicologiche, vendette cattive basate su presupposti falsi. Insulti, minacce e sono stato in silenzio o al massimo ho risposto con ironia. allo stesso modo sono contro la violenza fisica, ma il primo cazzotto puoi schivarlo, il secondo puoi incassarlo, il terzo puoi subirlo… ad un certo punto non è più essere contro la violenza, ma essere co***oni». E alla fine ha aggiunto: «Invito chiunque a non continuare in questi atteggiamenti, perchè sto per trasformarmi in Daniele Dal Moro» ha concluso. Poco dopo, il suo profilo Twitter è scomparso. Come andrà a finire?

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Luglio 2023, 19:49

