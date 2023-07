Diletta Leotta, la foto con i bomboloni scatena i fan: «Basta, ti prego». Ma il post scatena l'ira delle donne

di Redazione web

Diletta Leotta, tra il suo podcast e qualche giorno di vacanza nella sua Sicilia, si gode le ultime settimane di gravidanza prima di dare alla luce una bambina, la prima figlia nata dalla sua relazione con il calciatore Loris Karius. Nelle ultime settimane, proprio per via della gravidanza, tanti fan - con frasi a volte simpatiche, a volte eccessive - hanno 'apprezzato' le forme lievitate della conduttrice di Dazn, ormai da tempo abituata a questo tipo di commenti.

Diletta Leotta, selfie con pancione e parto sempre più vicino. «Lavori in corso... 80% completato»

Martina Colombari, la rivelazione a Diletta Leotta: «N​on sono una fatina con la bacchetta magica»

Diletta Leotta e il bombolone

L'ultimo post di Diletta, il cui pancione ha ormai raggiunto dimensioni importanti (d'altronde per il parto ci siamo quasi), la vede alle prese con quella che descrive come una sua grande debolezza: i dolci. Eccola dunque alle prese con i dolci del pasticciere Fabrizio Galla, in particolare con un bombolone: «Trova qualcuno che ti guardi come io guardo i dolci a colazione!», scrive a corredo del suo post di Instagram.

I commenti pro e contro

Tra i commenti, ovviamente c'è chi non si è concentrato sulla bellezza estetica del bombolone, ma sulla misura del seno della Leotta, ormai sempre più esplosiva ogni giorno che passa. «Qual è il bombolone dei 3?», chiede un utente. «Basta Diletta ti prego sto diventando cieco», un altro.

Ma non solo: c'è chi non apprezza affatto la sua strategia social e non manca di farglielo notare. «Non ti seguirò più…trovo tutte le foto della tua gravidanza molto volgari ed offensive nei confronti di noi donne e del dono della maternità», scrive una donna. «Bravissima, ha stufato», le risponde un'altra utente. «Non c’è dolcezza di una futura mamma ma soltanto malizia e spirito di provocazione… Basta leggere tutti i commenti di conseguenza». Come reagirà Diletta a quest'altalena di commenti?

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Luglio 2023, 19:27

