Diletta Leotta, selfie con pancione e parto sempre più vicino. «Lavori in corso... 80% completato»

L'evoluzione della gravidanza e Diletta Leotta si avvicina sempre di più al parto. La conduttrice, nelle ultime ore, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post con una carrellata di foto con il pancione scoperto, e a corredo una didascalia ad effetto: «Work in progress. 80% completed», che significa: «Lavori in corso. 80% completato». Tutto questo, la conduttrice lo scrive per celebrare l'avvicinarsi sempre di più del parto. Ma procediamo con ordine.

Diletta Leotta e la foto con il pancione

Diletta Leotta è ormai arrivata al settimo mese di gravianza e da quando è incinta ci ha regalato dei look perfetti e meravigliosi, dettando tendenze in materia di outfit per chi è in dolce attesa.

Numerosi sono stati i commenti dei fan che sono in fibrillazione per il grande giorno: «Lo sapevo che mancava poco. Sei stupenda», ha scritto una fan. E ancora: «In questo momento incarni la massima espressione di femminilità: diventerai una mamma». «Quanta bellezza», ha scritto ancora un altra fan.

Adesso non ci resta che aspettare il "fatidico giorno".

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Luglio 2023, 15:49

