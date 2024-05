«In ufficio hanno allestito una "sala benessere" per i dipendenti. Ma chi vorrebbe prenotare questo set da film horror?»

di Redazione Web

Il benessere dei dipendenti dovrebbe essere una priorità per tutti i datori di lavoro, non solo per una questione di sensibilità umana, ma anche perché chi è felice e soddisfatto della propria professione tende a rendere di più. Insomma, una vittoria per tutte le parti in causa.

Proprio con l'intenzione di dare agli impiegati un luogo tranquillo in cui poter spendere un momento di pausa, una sorta di "santuario" dalla frenesia dell'ufficio, tante aziende dispongono di una sala relax di qualche tipo.

Non fa eccezione l'azienda di Liz, una ragazza che ha pubblicato una serie di due slide su TikTok in cui mostra la scoperta fatta al suo ritorno al lavoro: una sala benessere. Che di benessere, però, ha davvero poco. Gli utenti, infatti, sono tutti d'accordo sul fatto che sembri più il setting di un film horror.

La stanza degli orrori

Liz ha pubblicato una serie di due slide sul suo account TikTok in cui mostra la "terribile" scoperta fatta al ritorno in ufficio.

Inoltre, si richiede ai dipendenti di lasciare la stanza in ordine e pulita. Insomma, il classico "lasciatela come l'avete trovata". Il che, in queso caso, è tutto dire. In effetti, la seconda foto della slide mostra l'interno della sala (se così si può chiamare): un minuscolo spazio rettangolare occupato da una poltrona nera, un poggia piedi che ha visto tempi migliori e un tappeto la cui trama è a malapena visibile, ormai. Il pavimento, poi, sembra pieno di strane macchine. Non sembra ci sia alcun tipo di illuminazione.

Gli utenti, nei commenti, hanno dato libero sfogo all'ironia: «Il benessere... è qui con noi?», scrive qualcuno, mimando una seduta spiritica, «Ne ho abbastanza, adesso vai nella sala di ricarica e pensi a quello che hai fatto!», dice un altro, facendo riferimento alle punizioni date ai bambini piccoli.

