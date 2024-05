Isola dei Famosi, regolamento violato e Benigno: attesa per le parole di Vladimir Luxuria dopo le offese sessiste dell'ex naufrago

di Redazione web

L'Isola dei Famosi 2024 in tv con una nuova puntata. Tra stravolgimenti al palinsesto e flop di ascolti ormai innegabili, torna il reality condotto da Vladimir Luxuria. Con lei gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Una puntata attesissima per vari motivi. Possibile un commento sul caso Francesco Benigno. Meno probabile invece che la presentatrice dica la sua sulle voci che parlano di una chiusura anticipata del programma di Canale 5. Attesa per gli appuntamenti topici del reality: dall'eliminazione e alle nuove "nomination".

Il nodo programmazione

La finale, messa in agenda da Mediaset per il 4 giugno – con gli ascolti che quasi mai hanno superato il 17% –, è sempre più incerta. Si è partiti con un doppio appuntamento settimanale il lunedì e il giovedì, poi quello del giovedì è stato sospeso e dalla prossima settimana il reality passerà alla domenica. Una giornata insolita e generalmente "povera" per l'ammiraglia. Un segnale chiaro di disinteresse verso il format, rivelatosi quest'anno, almeno per il momento, alquanto debole.

Cosa succede ai naufraghi ora

I naufraghi, divisi in due gruppi (i rossi e i blu), hanno violato il regolamento. «Lo Spirito dell’Isola era stato chiaro: vietato ogni contatto tra i due gruppi.

Il caso Benigno

Benigno, escluso da L'Isola per minacce e una presunta tentata aggressione a Artur Dainese, continua a parlare in termini spiacevoli di Luxuria. Nei giorni scorsi c'era stato un inconcepibile commento sull’identità della presentatrice. «Hai attaccato la mia identità non ti denuncerò per rispetto di tuo figlio», ha detto Luxuria rispondendo alle offese.

Nominati

Sono 11 i naufraghi rimasti in gara. Tra questi sono in nomination Artur Dainese, Rosanna Lodi e Samuel Peron. Durante la diretta di lunedì 13 maggio si scoprirà chi rimane in Honduras e chi torna a casa.

