Giada Zanola, il dolore del fratello al funerale: «Voglio ancora bene ad Andrea, ci dica che è successo»

Il giorno del lutto e del dolore. «Voglio ancora bene ad Andrea, ma adesso dovrebbe dirmi lui cosa è successo. Aspetto che la giustizia faccia il suo corso per capire se è stato lui o meno». Daniel Zanola, il fratello di Giada Zanola, 34 anni originaria di Brescia, uccisa dal compagno Andrea Favero, camionista 38enne di Vigonza, gettata dal cavalcavia sulla A4 nel comune di Vigonza, in provincia di Padova, non riesce a darsi pace e non si capacita.