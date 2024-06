Noemi Zanella, ritrovata la bambina scomparsa 3 anni fa. Il papà: «L'ho cercata ovunque poi un angelo mi ha mandato la sua posizione»

di Cecilia Legardi

Noemi Zanella è stata ritrovata nella città di Rzeszow, in Polonia, grazie a una segnalazione anonima. Ieri, 5 giugno, è rientrata in Italia, dopo quasi 3 anni senza aver visto il papà o un'aula solastica. «Ho ritrovato mia figlia grazie ad un angelo custode. Una persona sconosciuta che ci ha inviato la posizione esatta in cui si trovava Noemi», ha detto al Corriere della Sera il papà Filippo.

Il ritrovamento di Noemi

Noemi ha quasi 10 anni ed era stata rapita a Cesena il 21 settembre 2021, quando ne aveva 7. La madre polacca l'aveva portata nel suo Paese, in una cittadina sud orientale e le sue tracce erano state completamente perse. I giornali locali che si sono occupati del caso da vicino hanno spiegato che, in questi due anni e mezzo abbondanti, la bambina non ha più frequentato la scuola, ricorda pochissimo della lingua italiana e ha vissuto lontana anche dai parenti polacchi. Il papà Filippo Zanella ha raccontato che Noemi si trovava spesso a casa da sola o con degli sconosciuti.

Il ritrovamento è stato possibile grazie a una lettera anonima: uno sconosciuto ha notato che la bambina era disorientata e sembrava essere stata strappata alle proprie radici e ha inviato la localizzazione esatta della piccola. Anche il padre ha utilizzato l'aggettivo "alienata" per descrivere Noemi. Se fosse rimasta in Italia, la bambina oggi starebbe festeggiando la conclusione del quarto anno alla scuola elementare con i suoi compagni. Invece per lei si prospetta un difficile reinserimento nel sistema scolastico e tra gli amici.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Giugno 2024, 18:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA