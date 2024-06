«Sali in auto, ti do un passaggio», poi la violenta. L'arrestato è Simone Borgese, già condannato due volte per stupro

Si è avvicinato una studentessa alla fermata dell'autobus in via della Magliana a Roma e, con la scusa di aver bisogno di informazioni stradali, l'ha convinta a salire in macchina. Poi l'ha portata in una strada isolata e l'ha violentata. L'episodio è avvenuto a inizio maggio e, nei primi giorni di giugno, la polizia ha arrestato un 39enne romano accusato di violenza sessuale aggravata.

L'arrestato è Simone Borgese ed è recidivo: era già stato condannato a sette anni e mezzo di carcere per aver violentato una tassista nel 2015. Il particolare inquietante è che lo stupro di Borgese alla tassista, che gli era costato una condanna, era avvenuto sempre l'8 maggio, ma nove anni fa.