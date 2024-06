Elettra Friselle morta a 18 mesi soffocata da un tappo. Bloccati i funerali: si poteva salvare? L'indagine su soccorsi e cure

di Redazione web

Elettra Friselle è la bambina morta soffocata da un tappo di un tubetto di dentifricio a soli 18 mesi. Sulla tragedia, avvenuta lo scorso sabato a Lido di Venezia, mentre la piccola era in casa con la famiglia, ora vogliono vederci chiaro non solo i genitori, ma anche la Procura della Repubblica, che ha aperto un fascicolo per accetare le cause della morte. Per consentire l'autopsia, i funerali di Elettra sono stati al momento bloccati.

La Procura solo ieri ha ricevuto segnalazione formale del "caso" e nel giro di pochi giorni dovrà entrare in possesso della documentazione clinica e delle informazioni sui soccorsi prestati alla bambina. Compito del pubblico ministero Stefano Buccini sarà fare luce su quanto accaduto tra venerdì mattina, quando Elettra ha casualmente ingerito il tappo di plastica, e sabato, quando ha smesso di vivere all'ospedale di Padova, dove era arrivata in condizioni disperate.

I dubbi suoi soccorsi

Elettra avrebbe potuto salvarsi? Questa è la domanda che tormenta i genitori della bambina. La piccola, dopo l'incidente avvenuto mentre era in bagno con mamma Emili, è stata inizialmente trasportata al pronto soccorso di Lido di Venezia, da cui è stato allertato un elisoccorso da Treviso.

L'inchiesta

L'apertura dell'inchiesta è un atto dovuto in casi come questo, dove ha perso la vita una bambina così giovane. Sarà disposta un'autopsia per accertare le esatte cause del decesso, il che comporterà un ritardo nei funerali, che probabilmente non si terranno entro questa settimana. Il parroco di San Nicolò, don Paolo Ferrazzo, ha espresso la sua vicinanza ai genitori della piccola.

