La figlia di Khloe Kardashian firma un contratto da modella a soli 6 anni. I fan rabbrividiscono: «È così triste»

di Cecilia Legardi

La figlia di Khloe Kardashian, di nome True, ha 6 anni ed è già il volto di una grossa campagna pubblicitaria. Ha firmato un contratto da modella che fa infuriare i follower, convinti che la mamma non debba lucrare sulla bimba, ma lasciare che abbia un'infanzia normale.

Modella a 6 anni

True Thompson è bellissima come la mamma Khloe Kardashian ed è già una modella. A soli 6 anni ha firmato il suo primo contratto per diventare il volto pubblicitario del brand Zip N' Bear. Lo annunciano madre e figlia insieme, in un video pubblicato su Instagram ieri, lunedì 3 giugno. Nella clip la bambina, che è appoggiata a un enorme orso di peluche, esclama sorridente: «Ehi, ragazzi, ho una notizia! Sono il nuovo volto di Zip N' Bear!», mentre Khloe le è accanto e dice di essere felicissima per l'impresa. Si tratta di un marchio che produce pigiami per bambini, il che può sembrare poco impegnativo, ma i follower si sono subito scatenati nei commenti: «E' solo una bambina, non dovrebbe lavorare».

Commenti spregevoli, avranno ragione?

Il profilo di Kloe Kardashian, a breve 40enne, conta 308 milioni di follower, abbastanza indignati dalla notizia. Ovviamente c'è chi si congratula ed esprime un forte affetto verso la pccola Thompson, ma l'annuncio del contratto da modella di True fa anche rabbrividire molti utenti: «È triste che non permettano alla bambina di avere un'infanzia normale e privata - ha commentato un fan - Lascia che decida se essere famosa o meno quando sarà più grande».

Un follower chiede a Khloe: «Non puoi fatturare i tuoi milioni di dollari utilizzando qualcos'altro?», disgustato dall'abuso che tutte le sorelle Kardashian fanno dei loro figli per guadagnare. In effetti, la figlia di Kanye West e Kim Kardashian, North, ha debuttato come attrice a Hollywood a soli 10 anni, mentre Penelope, 11, figlia di Kourtney, già parla di creme per il viso su TikTok.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Giugno 2024, 20:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA