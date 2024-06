​"That Bitch", Giorgia Meloni diventa Wonder Woman nel murale di aleXsandro Palombo

di Redazione web

Giorgia Meloni in versione Wonder Woman. La premier è apparsa nel murale firmato dall'artista pop contemporaneo aleXsandro Palombo, che è intervenuto sulla stessa opera vandalizzata qualche settimana fa che mostrava la presidente del Consiglio con le fattezze di Marilyn Monroe.

L'opera era apparsa a Milano, all'incrocio tra Via Monte Napoleone e Corso Giacomo Matteotti, sulle grate vicino l'ingresso della metropolitana. Il murale che ritraeva Meloni con l'iconico abito bianco della diva hollywoodiana era stato vandalizzato con delle scritte offensive e una "X" nera sulla bocca.

Il murale danneggiato è stato modificato dallo stesso artista aleXsandro Palombo, che ha sostituito il "costume" di Marilyn Monroe con quello di Wonder Woman, eroina della DC Comics, facendo rinascere l'opera con il nome di "That Bitch".

Il nome non è assolutamente casuale, ma si riferisce all'episodio del 16 febbraio in cui il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha apostrofato la premier come "stronza". Meloni ha di recente risposto faccia a faccia con De Luca, presentandosi come «quella stronza della Meloni» e stringendogli la mano, in occasione l'inaugurazione del nuovo centro sportivo di Caivano.

«La violenza contro le donne - ha dichiarato aleXsandro Palombo - è una piaga dilagante che non può essere misurata soltanto quando ci troviamo davanti all'ennesima mattanza. Alla radice del problema c'è un mondo intero che ruota intorno a noi e ci coinvolge tutti, nessuno escluso, bisogna scavare nelle radici del femminicidio, riconoscere quel linguaggio sessista scritto o verbale che dà potere ai violenti e viene usato costantemente come arma contro le donne, per dominare, discriminare, distruggere fino a cancellare».

L'artista ha continuato: «Quella X fatta sulla bocca della premier con l'intento di azzittire è un simbolismo potente e corrosivo che spalanca le porte allo strisciante machismo imperante, alla cultura della violenza e all'abuso di potere. È un modo barbaro per dare l'esempio, un esempio capace di alimentare gli istinti del pensiero machista e rafforzare l'odio di genere. Ed intende lanciare un chiaro messaggio a tutte le donne, esattamente come quando vi dicono "stai zitta, stronza"».

L'artista

Le opere di Palombo sono riconosciute a livello internazionale per l’accento che pongono su tematiche di rilevanza culturale, politica e sociale, affrontate con ironia pungente. In particolare, l'artista è da sempre in prima linea sulla questione della violenza di genere.

Nel 2014 ha realizzato la popolare serie di opere "What Kind of Man are You?" con cui ha affrontato il tema della violenza sulle donne attraverso le coppie più popolari dei personaggi dei cartoon. L'anno seguente ha realizzato la serie “Break the Silence”, un’opera memorabile che ritraeva molte celebrità vittime di abusi, da Angelina Jolie a Kim Kardashian, passando per Gwyneth Paltrow.

Nel 2017 la città di Tolosa insieme ad altri importanti comuni della Francia ha promosso una mostra itinerante con la serie di opere di aleXsandro Palombo dal titolo "What kind of man are you?" con i personaggi più popolari dei cartoon vittime di violenza domestica. Mentre nel 2018 l'artista è stato invitato ad esporre "Break the Silence" in una mostra a New York contro la violenza domestica.

Nel 2019 aveva immortalato le donne più potenti della politica mondiale da Angela Merkel a Michelle Obama come vittime di violenza: la serie dal titolo "Just Because I am a Woman" nel 2021 è stata acquisita dal prestigioso Museo delle Arti Decorative di Parigi, situato nel palazzo del Louvre, entrando a far parte della collezione nazionale permanente. Lo stesso anno anche la città di Poznan in Polonia ha organizzato la mostra “Life Is Not A Fairy Tale”, sempre orientata al tema della violenza di genere.

Nel 2021 a Los Alcazares (Spagna) aleXsandro Palombo ha svelato la serie di opere “She Reported Him”, che ritraevano figure come la principessa del Galles Kate Middleton, Ursula von der Leyen, Kamala Harris, Christine Lagarde, Letizia Ortiz Regina di Spagna, Anne Hidalgo e Marine Le Pen. Una potente opera di denuncia sociale che ha innescato un grande dibattito e con cui l'artista ha messo in luce l’inadeguatezza delle risposte da parte delle istituzioni sul problema della violenza di genere.

Nel 2022 In Francia è stato pubblicato l'importante saggio "Féminicide une histoire mondiale", una pietra miliare sul tema della violenza di genere che analizza la questione dalla storia ad oggi, 900 pagine in cui si parla anche delle più importanti opere di aleXsandro Palombo. Scritto dall'autorevole storica francese Christelle Taraud che ha coinvolto le più importanti ricercatrici, storiche e docenti che si occupano della tematica al mondo.

I suoi lavori sono pubblicati su molti saggi internazionali, manuali didattici come quelli della Pearson e sono divenuti casi di studio in tantissime università nel mondo.

