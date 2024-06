Simone Borgese, la studentessa vittima dello stupratore seriale: «Un incubo, ero in trappola. Mi ha manipolata»

«È stato un incubo, non sapevo come uscire da quella macchina. Mi sentivo ed ero in trappola». A dirlo la studentessa vittima della violenza a Roma lo scorso 8 maggio, per cui è stato arrestato il 39enne Simone Borgese. «Ringrazio la polizia per aver trovato il responsabile – aggiunge la 26enne – Faccio appello a tutte le ragazze che hanno subito abusi: non abbiate paura, denunciate».