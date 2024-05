Meteo, temporali sull'Italia: arriva una forte ondata di maltempo, ma al Sud è già estate. Ecco le previsioni

Dopo un fine settimana caratterizzato da condizioni di stabilità e temperature perlopiù calde, che in alcune aree hanno decisamente anticipato l'estate, il tempo in Italia è destinato a subire (nuovamente) un deciso cambiamento. Già da lunedì 13 maggio, un'intensa ondata di maltempo di matrice autunnale, originata dall'Atlantico, inizia a farsi sentire su gran parte dell'Europa centro-occidentale, proseguendo per tutta la settimana. Le condizioni varieranno nelle diverse aree della Penisola, con l'Italia che risulterà in qualche modo spaccata: maltempo al Nord, a tratti al Centro, Sud decisamente più stabile.

Dal punto di vista delle temperature, l'impatto delle precipitazioni ne causerà una diminuzione, portando i valori al di sotto della media nelle regioni settentrionali. Al contrario, nelle regioni centrali e meridionali, le temperature si attesteranno sopra la media (al Sud anche sopra ai 30°C).