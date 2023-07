Maria Arreghini, la 'nuova Diletta Leotta' conquista l'Inghilterra: «La giornalista più sexy al mondo». Ecco chi è

di Redazione web

Mentre il Toronto Sun si chiede se sia la giornalista sportiva più sexy al mondo e il The Sun la definisce "Mama Maria", in Italia ci si domanda se Maria Arreghini sia la nuova Diletta Leotta. La conduttrice sportiva ha conquistato l'Inghilterra e gran parte dell'Italia, spodestando la "MammaDilettante" dal suo ruolo di first lady del calcio e dello sport nazionale. Come l'avrà presa Diletta Leotta?

Maria Arreghini star dello sport nazionale

Dal pugilato al calcio, Maria Arreghini ne sa una più di Diletta Leotta e pare che con il suo talento e il suo aspetto fisico abbia conquistato fan italiani e non.

Sui principali tabloid inglesi, la 25enne appare come la «più sexy giornalista sportiva» e ci si domanda quale sarà il suo ruolo nei prossimi mesi: «Non fatica ad ottenere interviste. I suoi preferiti nel mondo dello sport includono l'italiano dei pesi massimi leggeri Daniele Scardina e la stella del calcio Adel Taarabt, ex Tottenham», si legge sul Toronto Sun.

Chi è Maria Arreghini

Maria Arreghini è nata il 12 aprile 1998.

