Belen Rodriguez ha un nuovo amore? Abbracci e sguardi hot, le foto su Chi: il presunto flirt è un imprenditore

Belen Rodriguez sembra avere ufficialmente un nuovo amore. Anche se la showgirl argentina non ha detto nulla in merito alla crisi con Stefano De Martino e al possibile nuovo flirt, le foto sembrano parlare chiaro. Da giorni molti indizi sui social avevano fatto pensare a una crisi con l'ex ballerino di Amici, poi sono iniziate a circolare voci su un nuovo partner, e ora il settimanale Chi ha pubblicato delle foto in cui Belen sembra essere in atteggiamenti intimi con un altro uomo.

Il misterioso uomo

Il misterioso uomo è Elio Lorenzoni, un imprenditore nel settore dei motori. La nuova coppia è stata sorpresa mentre si abbraccia e lo scambio di sguardi sembra essere poco equivocabile. D'altro canto, ormai da giorni sia Stefano che Belen avevano tolto la loro fede nuziale, facendo intuire che qualcosa non andava. Già si era pensato a una decisione di De Martino, visto che in passato, per stessa ammissione della Rodriguez, era sempre stato lui a decidere di troncare, ma parrebbe che questa volta la scelta sarebbe stata di Belen.

I rumors

Non sono chiare ancora le dinamiche, non si sanno i motivi che hanno portato la coppia alla rottura, in che rapporti siano, se la relazione con Elio sia vera o si tratta solo di un'amicizia.

