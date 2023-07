Barbara D'Urso, frecciata a Myrta Merlino: «La casalinga di Voghera esiste ancora. La mia tv è trash? Ho fatto quello che mi hanno chiesto»

di Redazione Web

L'ex conduttrice di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso, non ha ancora svelato al pubblico quale sarà il suo destino nella prossima stagione televisiva. E da quando è fuori da Mediaset si susseguono le voci sulla sua nuova collocazione, televisiva oppure no. «Torno, torno presto non vi preoccupate. Torno quando meno ve lo aspettate». Sono queste le parole che Barbara D'Urso ha rivelato a una fan durante il Festival Marateale, l'evento che si tiene ogni anno a Maratea, in Basilicata.

Durante il suo intervento, la conduttrice si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. E ha risposto a chi ha per anni definito trash la sua trasmissione: «Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché – sottolineo – mi venivano chieste. Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione, ma questa è un’altra storia», ha detto. Poi, una frecciata a Myrta Merlino, che da settembre sarà al suo posto con un format rinnovato.

Barbara D'Urso e la frecciatina a Myrta Merlino

«Io parlo alle famose casalinghe di Voghera, alla comara Cozzolino - ha sottolineato Barbara D'Urso durante l'intervista di Tgr Basilicata -.

Per il momento, Barbara D'Urso, preferisce mantenere il riserbo sul proprio lavoro. Adesso non ci resta che aspettare dichiarazioni effettive della conduttrice.

Cosa aveva detto Myrta Merlino

Myrta Merlino, che prenderà il posto di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, era stata chiara su come sarà il nuovo corso del programma: «Farò cronaca popolare, credo che la casalinga di Voghera non esista più». Da queste parole è nata la replica della conduttrice uscente.

