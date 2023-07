Barbara D'Urso, il post al mare con gli amici scatena gli hater: «Ma questi vivono a scrocco? Chi paga?»

di Redazione Web

Come combattere la sovraesposizione mediatica? Barbara D'Urso dà consigli. Sul suo profilo Facebook, l'ex conduttrice Mediaset, pubblica da tempo post mentre sorride e si diverte. Una vera e proprio stoccata alla rete che le ha chiuso le porte in faccia dopo anni e anni. Da quando, nel nuovo palinsesto Mediaset, Barbara non compare più, giornali e siti parlano e lanciano frecciate alla showgirl che risponde col sorriso. Anzi, #colcuore. E anche stavolta, ecco il post in riva al mare (non specificato quale) con amici e buon cibo, fino al tramonto. Sembra divertirsi e stare bene l'ex conduttrice che, in ogni caso, viene spesso presa di mira dagli hater.

l commenti

«Non mettere foto senza trucco, brava» scrive un utente riferendosi all'assenza di foto con volto scoperto nei vari scatti pubblicati.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Luglio 2023, 15:29

