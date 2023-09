Katie Price vuole aumentare (ancora) le dimensioni delle sue labbra: «Mi piacciono, ma voglio più filler»

di Redazione web

Per Katie Price gli interventi chirurgici sono come i cioccolatini per i bambini: uno tira l'altro. La modella inglese ha, più volte, dichiarato di non poterne fare a meno e di volere anche raggiungere alcuni record come, ad esempio, possedere il seno più grande d'Inghilterra. Durante una live di TikTok, la showgirl ha ricevuto molti complimenti per le sue "nuove" labbra in stile "Russian Doll", ovvero simili a quelle di una bambola, e ha detto di volere aggiungere altro filler.

Le dichiarazioni di Katie Price

Katie Price non ha paura di sottoporsi a interventi chirurgici che possano apportare modifiche e miglioramenti al suo aspetto fisico. Basti pensare che la mamma 45enne si è operata 16 volte al seno ed ha in programma di allargare ulteriormente le sue protesi. Mentre era collegata dal vivo con i suoi follower su TikTok, Katie ha mostrato il risultato di alcuni ritocchini alle labbra che risultano davvero carnose sia sopra che sotto. Qualcuno le ha scritto: «Stai davvero bene così! Hanno fatto un ottimo lavoro». Quindi, la modella di Onlyfans ha risposto: «Vi piacciono? Sono davvero contenta! Anche a me piacciono molto ma voglio più filler, quindi, quella che vedete ora non è la forma definitiva».

Katie e la chirurgia estetica

Katie Price ha una passione innata per tutto ciò che riguarda botox, filler e silicone. La modella, infatti, si è sottoposta a moltissimi interventi chirurgici e a numerose punturine che le hanno regalato l'aspetto che sfoggia ora sui social.

