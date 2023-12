Mara Venier, vacanza di Capodanno tra donne a Viareggio: «Ma gli uomini?». Ornella Vanoni sbuffa...

di Cristina Siciliano

In tema di cose da fare a Natale e Capodanno, le idee possono iniziare a far capolino nella mente in gran numero, come per esempio c'è chi ha la possibilità di lasciare casa per trascorrere l'occasione altrove. Lo sa bene Mara Venier che nelle ultime ore si mostra felice e spensierata insieme alle sue amiche attraverso i video che sta pubblicando nelle sue Instagram stories. Una vera e propria reunion di stelle dello showbiz che si trovano a Viareggio.

Tra le presenti, amiche della conduttrice di Domenica in, compare anche Ornella Vanoni. Infatti, proprio nelle ultime ore Mara Venier ha pubblicato un video simpatico attraverso le sue Instagram stories dove spiega ai suoi follower che sta trascorrendo questi giorni all'insegna della spensieratezza e della felicità. Durante l'attesa nell'atrio del Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio, Mara Venier ha chiesto alle sue amiche: «Ma gli uomini?».

Mara Venier su Instagram

«Siamo tutte qui felicemente raccolte, finalmente ho ritrovato la mia Gianna - ha sottolineato Mara Venier nel video Instagram -.

«Va bene dai, gli uomini arriveranno prima o poi... Buona serata a tutti», ha concluso Mara Venier.

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Dicembre 2023, 10:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA