Mara Venier, giornata make-up : «Famose mattinate dove non hai pensieri. Solo relax»

Sarebbe sciocco pensare che sia tempo perso dietro alla vanità, quando ci si trucca si tratta piuttosto di un momento dedicato alla cura di sé e al relax. E lo sa bene Mara Venier che nelle ultime ore ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories in cui si mostra in compagnia di Paola Abruzzo, Make up artist di Milano.

La conduttrice di Domenica In si mostra spensierata e in totale relax mentre spiega ai suoi fan di aver trascorso una mattinata dedicata allo shopping di prodotti per il trucco. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Dopo lo spavento dei giorni scorsi di Mara Venier per il marito Nicola Carraro finito in ospedale su una sedia a rotelle, è lecito che la conduttrice dedichi un po' di tempo al suo benessere. «Mattinata con Paola e Clelia.

Cosa è successo a Nicola Carraro

«Tutto bene - ha scritto Mara Venier a corredo di un post Instagram -. Questa foto di stamattina rappresenta l’amore assoluto e l’amore porta bene sempre».

Molti fan hanno chiesto alla conduttrice cosa fosse accaduto al marito, ed è stato lui stesso a spiegarlo: «Una broncoscopia andata bene». Quindi un controllo di routine.

