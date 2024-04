Maltempo all'Isola d'Elba, i temporali trasformano le strade in fiumi di fango: anche le auto trascinate via dall'acqua

Forti e intense piogge si sono abbattute sull'Isola d'Elba (Livorno) dalle prime ore di sabato 27 aprile causando smottamenti, macigni pericolanti e allagamenti. Lungo la provinciale della Parata, che congiunge Rio nell'Elba a Cavo ci sono stati cedimenti di terreno dalle scarpate sulla carreggiata, inoltre ci sono stati interventi della Protezione Civile per massi pericolanti lungo la strada provinciale per Portoferraio.

Disagi maggiori a Rio Marina dove la Valle di Riale è completamente allagata. La forza dell'acqua ha trasformato la valle in fiume, trascinando con sé anche le auto in sosta. La zona spesso viene usata come parcheggio nonostante il divieto di sosta in caso di pioggia o di allerta meteo. La Protezione Civile lavora per la rimozione di un furgone rimasto incastrato nel Fosso di Rio. Già rimosse circa 15 auto. Al momento non è stato necessario nessun intervento di Pubblica Assistenza o Misericordia per portare soccorso sanitario a persone.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Aprile 2024, 14:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA