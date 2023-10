Katie Price, negato l’ingresso sulle montagne russe: «Te**e troppo grandi, ha tentato di abbassare la cintura di sicurezza, non è sicuro»

di Redazione Web

I parchi di divertimento sono i luoghi preferiti da grandi e piccini per una giornata all'insegna dell'allegria e della spensieratezza. E lo sa bene anche Katie Price, ex modella 45enne, che nelle ultime ore si è diretta al Chessington World of Adventures nel Surrey con i suoi cinque figli. Tuttavia, Katie Price nelle ultime ore non è stata in grado di salire sulle montagne russe poiché «le sue te**e erano troppo grandi e sono un problema per la sicurezza». Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Katie Price nel 2023 è riuscita ad ottenere il titolo di «donna con le te**e più grandi del paese». A tale proposito, un uomo ha scelto di raccontare la vicenda al parco divertimento al The Sun. «Katie ha cercato di abbassare la cintura di sicurezza ma alla fine le hanno detto che per la sua sicurezza non poteva salire sulle montagne russe perché le sue te**e sono troppo grandi - ha spiegato l'uomo -. Katie ha risp e ha preso tutto con tranquillità». L'uomo ha raccontato al The Sun che Katie Price ha osservato la sua famiglia mentre si divertiva sulle montagne russe.

L'ex modella durante alcune interviste ha rivelato di aver rifatto il seno per ben sedici volte: «Ho avuto pochi fidanzati rispetto a quante volte ho rifatto il seno».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Ottobre 2023, 17:18

