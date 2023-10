Coppia rinuncia al cibo (e alla spesa) pur di andare a Disney World tutte le mattine: «Questa è la nostra priorità»

di Redazione Web

A Walt Disney World, con lo spirito giusto non ci si annoia mai. Anche le code sono strutturate come percorsi che aiutano ad immergersi nell'atmosfera del regno magico, fra luci soffuse, musiche e ambientazione a tema. E lo sanno bene Jessica Pruitt, 41 anni e suo marito, Wes, 54 anni, che hanno scelto di trasferirsi in Florida per visitare Walt Disney World ogni giorno.

I due, stanchi di vivere a Charlotte, nella Carolina del Nord, hanno deciso di apportare un cambiamento radicale alla loro vita. Jessica ha raccontato di aver visitato per la prima volta il parco quando aveva 35 anni e da quel momento è rimasta letteralmente «incantata da quella magia». Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

La tiktoker lascia il lavoro in azienda: «Ora sono felice. Guardavo i colleghi anziani e pensavo: questa è vita?»

Poliziotto arrestato perché rinchiude illegalmente la sua ex fidanzata. Il video choc: «Sei pazzo»

Il trasferimento in Florida

Jessica Pruitt e Wes si sono trasferiti a Davenport, in Florida, nel luglio 2022. Da quel momengo in poi, la coppia si reca al parco tutti i giorni, spesso la mattina prima del lavoro o la sera.

I due hanno raccontato di aver ridotto le spese alimentari per poter andare a Walt Disney World tutti i giorni. «Questa è la nostra priorità. Questo è ciò che ogni giorno riesce a trasmetterci gioia - ha spiegato Jessica -. Adoro la magia della Disney. Ci rende un po' viziati. Se è pieno andiamo in qualche parco diverso anche se Walt Disney World è il più magico. Abbiamo pensato "perché aspettare fino alla pensione per spendere i nostri soldi?"».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Ottobre 2023, 09:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA