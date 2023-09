Poliziotto arrestato perché rinchiude illegalmente la sua ex fidanzata. Il video choc: «Sei pazzo»

di Redazione Web

Ronald Keith Davis, un poliziotto della Pennsylvania è stato arrestato con l'accusa di aver fatto ricoverare illegalmente la sua ex fidanzata in un reparto psichiatrico. Secondo un comunicato stampa dell'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Dauphin, l'ufficiale 37enne è accusato di strangolamento, reclusione illegale e aggressione. Si legge su alcuni tabloid inglesi che Davis, sposato con figli, aveva una «relazione intima con la vittima». La donna è stata ricoverata involontariamente per cinque giorni a causa delle sue azioni. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Il video

Durante il video di 12 minuti, si sente la donna che chiede ripetutamente: «Tu sei pazzo.

Cosa è successo

L'ufficio del procuratore distrettuale ha anche evidenziato che la ricerca di Davis per far ricoverare la sua ex è iniziata il 21 agosto. Una dichiarazione giurata di probabile causa afferma che avrebbe detto ai suoi colleghi che la donna aveva problemi di salute mentale. Dopo aver ottenuto l'approvazione, Davis e un altro poliziotto hanno ricercato la donna che è stata trovata in un'area picnic in una foresta. Proprio in quel luogo, Davis ha preso in braccio la donna e l'ha portata alla sua macchina. I due hanno iniziato a litigare. Quando è arrivata in ospedale, la donna aveva riportato ferite alla fronte, al busto, alla schiena, ai glutei, agli avambracci, al ginocchio e alla parte inferiore del corpo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Settembre 2023, 19:30

