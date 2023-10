La tiktoker lascia il lavoro in azienda: «Ora sono felice. Guardavo i colleghi anziani e pensavo: questa è vita?»

di Redazione Web

La Generazione Z, ossia quella che comprende i nati tra il 1997 e il 2012 si sta ribellando. Sono tanti gli imprenditori che si trovano a confrontarsi con una Gen Z consapevole, ferma sulle proprie richieste (la maggior parte delle volte sacrosante), non disposta a piegarsi a orari e stipendi assurdi. Così fioccano le dimissioni. A dimostrarlo è anche un video pubblicato da una giovane tiktoker, Andra Berghoff, che è diventato virale poiché ha raccontato ai suoi follower la sua esperienza lavorativa in azienda.

I personally cannot stand sitting in a toxic office that's fluorescently lit cold and cold with little to nothing to do all day. I'm glad that gen z is starting to fight back against corporate 9 to 5 jobs, especially when we have already proven that work from home jobs are just as productive and for me personally I was more productive at home than I ever was in office because in the office I didn't feel like I need to prove that I was doing work.

Lo sfogo su Tiktok

«La generazione Z sta finalmente iniziando a respingere la vita aziendale». Sono queste le parole che Andra Berghoff ha scritto a corredo del video. La tiktoker ha spiegato ai suoi follower di essere riuscita ad ottendere il suo primo lavoro d'ufficio dalle 9 di mattina di alle 5 di pomeriggio. Si trattava di un ruolo di marketing in un'azienda sanitaria. Tuttavia, dopo un po', l'azienda per Andra si è rivelata «tossica».



«Dopo quattro mesi ho preso la decisione di lasciare il lavoro - ha sottolineato Andra Berghoff su Tiktok-. Ho guardato i dipendenti più anziani che lavoravano in azienda e mi sono detta "ma questa è vita?". Sono dei droni aziendali. Ero più felice quando facevo semplici lavoretti per riuscire a pagare le bollette. Almeno avevo una vita. La vita di ufficio, dalle 9 di mattina alle 5 di pomeriggio non fa bene alla mia salute».



La tiktoker ha aggiunto: «Quindi dite quello che volete sulla Gen Z, ma stiamo cercando di far capire che questo stile di vita aziendale, in cui si spreca gran parte della propria vita seduti in un ufficio a fare poco o niente, non fa bene alla salute dei giovani. Preferirei semplicemente portare a termine il mio lavoro e nel mio tempo libero poter vivere la mia vita.

