Partorisce la figlia in auto e viene ricoverata ma la polizia non le crede e la interroga in ospedale: «Sembrava la scena di un omicidio»

Landie è nata in auto. Non c'era tempo di arrivare in ospedale. La mamma, Emily Kathleen, 29 anni, in auto con il compagno Jake, ha sentito le contrazioni diventare sempre più frequenti e intense. Impossibile raggiungere in tempo l'ospedale, Jake si è fermato con l'auto. La piccola Lane è nata grazie al coraggio della mamma, al sangue freddo del papà che l’ha aiutata, e all’abilità dell’infermiere che al telefono ha diretto la coppia. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

La storia

Emily Kathleen e Jake dopo il parto hanno abbandonato la loro auto in un parcheggio di un pub, una Land Rover, e sono andati in ospedale dove alla 29enne è stata somministrata una trasfusione di sangue. A riportare la notizia è il Daily Star.

I poliziotti quando hanno trovato l'auto sporca di sangue hanno pensato che fosse avvenuto un omicidio. «Non abbiamo pensato all'auto, dovevo partorire in fretta - ha sottolineato Emily Kathleen -.

Il capo dell'agenzia di modelle di Emily, Forest of Dean, Gloucestershire, ha aggiunto: «L'equipaggio dell'ambulanza e i medici sono stati fantastici. Siamo grati anche alla polizia che nonostante non si fosse trattato di un crimine ha creduto alla verità della storia».

