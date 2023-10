Uomo dorme per terra in aereo. La figlia: «Volare in Economy per 15 ore? Nessun problema». Il video è virale

di Redazione Web

Viaggiare in aereo in economy sulle piccole tratte è una cosa da nulla ma, certo, per le lunghe percorrenze è tutt'altra storia. Chi ha avuto già esperienze sui voli intercontinentali con budget limitati sa già cosa significhi prepararsi mentalmente a un viaggio un po' sacrificato in termini di spazio e di comfort. E lo sa bene il papà di Natalie Brighit. La donna, 41 anni, ha condiviso un video sul suo profilo TikTok che mostra il suo papà mentre dorme sul pavimento di un aereo durante il volo economy. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Il video TikTok

Il video che Natalie Brighit ha pubblicato sul suo profilo TikTok che riprende il suo papà, in jeans e camicia scozzese, mentre dorme profondamente sul vamineto sotto i sedili durante un volo economy di 15 ore. «Tu hai il tuo papà in aereoporto, io ho il mio papà asiatico.

Numerosissimi sono stati i commenti degli utenti ed il video è diventato subito virale. «In jeans per 15 ore? Come ha fatto? Folle», ha scritto un utente. E ancora: «Ma gli assistenti di volo non dicono niente?». «Bravissimo, preferirei anche io dormire sul pavimento piuttosto che stare 14 ore su quei sedili scomodi. Geniale davvero», ha scritto ancora un altro utente.

