Ragazza resta incinta e dicide di cambiare cognome: «Ne ho scelto uno su Google perché nessuno sapeva scrivere quello vecchio»

Cambiare il proprio cognome non è poi così difficile. Oggi si può modificare il proprio cognome se, ad esempio, crea imbarazzo o fa ridere, oppure si può aggiungere il cognome materno a quello paterno, si può italianizzarlo se è straniero o si può sceglierne uno d'arte. Basta averne un motivo ragionevole per farlo. E lo sa bene Lacy Beckett, 24enne, proveniente da St Louis, Missouri, negli Stati Uniti, che a causa della sua infanzia «travagliata» ha scelto di cambiare il suo cognome soprattutto dopo che è rimasta incinta a 21 anni. Come? Nel modo più semplice: grazie ad una ricerca su Google. La 24enne ha cercato su Google "cognomi" e ha scelto Beckett, poiché era un cognome non troppo comune e semplice da scrivere. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

La dichiarazione

«Sono rimasta incinta a 21 anni e in quel momento ho scelto di voler cambiare cognome - ha raccontato Lacy a The Mirror -. Non volevo che qualcosa di bello nella mia vita fosse contaminato dalla mia infanzia. Ho cercato su Google i cognomi. Volevo scegliere qualcosa che non fosse molto comune, difficile da scrivere o da pronunciare.

Lacy ha dovuto compilare tre documenti ed è andata in tribunale per parlare davanti a un giudice affinché le venisse approvata la sua scelta di cambiare nome. «Ero così emozionata. Sono uscita direttamente dal tribunale per cambiare il mio nome sulla patente. All'inizio mi piaceva Maverick, ma le persone non sapevano scriverlo».

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Ottobre 2023, 09:13

