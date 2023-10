Cimici da letto in vacanza, donna “mangiata” in vacanza: «Non ho mostrato le gambe e le braccia per sei mesi»

di Redazione Web

Un vero e proprio incubo il viaggio in Spagna di Natalie Brown. Il motivo? Alla fine del suo soggiorno, la 28enne, si è ritrovata con tantissimi morsi di cimici dei letti, tant'è che il suo medico ha sottolineato di non aver mai visto nulla del genere. Si tratta della Cimex lectularius, ossia cimici dei letti: piccoli insetti ematofogi, che dunque per sopravvivere hanno bisogno di sangue umano. Poco attivi durante il giorno, escono dalle tane durante la notte, alla ricerca del proprio "pasto". Ma andiamo a vedere cosa è successo a Natalie Brown nel dettaglio.

Le parole di Natalie Brown

«I miei morsi erano pruriginosi, doloranti - ha sottolineato Natalie Brown a The Mirror -.

Natalie ha poi aggiunto: «Cosa è successo? Dopo la prima notte ho visto un morso sul mio braccio, poi ho visto un insetto sul divano letto ma il mio amico all'inizio ha pensato che fosse uno scarafaggio quindi non ci siamo preoccupati. Ma poi la seconda notte avevo più morsi e ho visto un altro paio di insetti sul letto. Purtroppo non c'era altro posto dove dormire, quindi ho dovuto arrangiarmi per tre giorni su questo divano letto».

