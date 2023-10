Cimici, allarme nei letti: gli insetti arrivano in Italia. Perché sono un pericolo e come eliminarle

Le cimici dei letti, quei piccoli insetti fastidiosi che spesso si associano alle avventure di viaggi in alberghi economici o ostelli, sembrano essere giunte anche in Italia. L'allarme è stato recentemente lanciato sui social media, e molti iniziano a preoccuparsi di una possibile diffusione di questi parassiti nel Paese. Ma cosa sono? Le cimici dei letti, note scientificamente come Cimex lectularius, sono piccoli insetti parassiti noti per nutrirsi del sangue umano.

Come riconoscerle

Questi insetti sono piatti, ovali e di colore marrone-rossastro, con una dimensione di circa 4-5 millimetri.

L'allarme

L'allarme riguardo alla presenza delle cimici dei letti in Italia è stato lanciato principalmente sui social media, dove tanti ragazzi hanno condiviso esperienze e foto delle infestazioni su treni o luoghi di soggiorno. Tuttavia, è importante notare che la presenza di queste cimici non è una novità in Italia, e sono state segnalate in diverse città del Paese nel corso degli anni. Le cimici dei letti possono essere introdotte in una casa o in una struttura alberghiera da viaggiatori che le trasportano involontariamente nei propri bagagli o indumenti. Una volta introdotte, possono riprodursi rapidamente, causando infestazioni che richiedono trattamenti specifici per eliminarle.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Ottobre 2023, 10:47

