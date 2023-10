Legano l'asina che ha appena partorito al fuoristrada e la trascinano per 30 metri: il video postato su Instagram in cerca di qualche like

Una scena crudele, ripresa dagli autori del gesto, e postata su Instagram in cerca di qualche like. Un'asina è stata legata per il collo a un fuoristrada e trascinata per circa 30 metri. Gli autori del gesto sono un operaio e un allevatore. L'episodio è avvenuto nel sud della Sardegna, nel comune di Villapuztu, l'11 agosto.

La segnalazione e la denuncia

I due accusati di maltrattamenti, ai danni dell'animale, hanno 28 e 32 anni. Secondo quanto accertato dalle forze dell'ordine, i due uomini avrebbero perso la pazienza dopo che l'asina opponeva resistenza. Il motivo? L'animale non voleva abbandonare il terreno nel quale aveva qualche giorno prima partorito.

Il video virale

«Orgoglioso» della scelta presa, il più giovane dei due aveva postato su Instagram un video delle sevizie. Diventato abbastanza virale, un utente ha deciso di salvare e tutelare l'asina dai due soggetti: di qui la segnalazione e poi la denuncia.

