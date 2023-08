(Agenzia Vista) Genova, 08 agosto 2023 Il Capo Cantoniere Anas, Diego Calabrese, ha messo in salvo due cavalli e un asino che vagavano in carreggiata sulla statale 45 “di Val Trebbia” all’altezza di Galleria Costafontana, a Torriglia (GE), evitando il peggio per gli utenti in transito e per gli stessi animali. Ecco le immagini. / Anas Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Agosto 2023, 20:52

