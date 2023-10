Cucciolata da record: il parto della cagnolina Winnie in oltre 7 ore. La padrona del bassotto: «Non riuscivo a crederci»

di Redazione Web

La cagnolina di tre anni, Winnie, ha superato ogni aspettativa quando ha dato alla luce i suoi cuccioli. A settembre del 2021 un altro bassotto tedesco - di nome Cheesecake - aveva fatto parlare di sé partorendo 10 piccoli, ma il suo primato è stato scalzato in questi giorni, come riporta il DailyMail.

La padrona di Winnie, Rayma Jones (23 anni) ha dichiarato: «Non sapevo cosa pensare, ero meravigliata dal fatto che continuassero ad arrivare, uno dopo l'altro. Il conteggio non smetteva di salire. Avevo paura di distogliere lo sguardo e vedere un altro cucciolo!».

La cucciolata da record

Dopo lo "choc", il conteggio: undici adorabili cagnolini, di cui Winnie si sta prendendo ottima cura. Rayma ha dichiarato: «È una mamma incredibile.

La cagnolina è con Rayma da quando ha sette mesi, dopo che la sua prima famiglia si è dovuta trasferire all'estero e ha dovuto rinunciarvi. Tre mesi fa, la padrona ha deciso che Winnie era pronta per fare la mamma, ed è iniziata la ricerca di un compagno. La gravidanza dura normalmente nove settimane, e durante la visita fatta a 35 giorni erano stati contati sei cuccioli nella sua pancia. In effetti, la razza partorisce solitamente tra uno e sei cuccioli, a causa delle piccole dimensioni.

Cinque giorni prima della data in cui sarebbe dovuto avvenire il parto, la cagnolina ha iniziato ad agitarsi sul letto della padrona. Subito, Rayma ha impostato una sveglia nel mezzo della notte in modo da poter tenere sotto controllo le condizioni di Winnie. Tuttavia, non è stato necessario aspettare che suonasse: alle 23.30 circa è venuto alla luce il primo cucciolo, poi il secondo due ore dopo e altri quattri a intervalli di 20 minuti. Rayma è andata a dormire alle 6.30 di mattina, convinta che il decimo fosse l'ultimo: «Ho pensato che fosse già incredibile averne partoriti dieci. Aveva smesso di ansimare e si era sdraiata per nutrirli, quindi ho creduto fosse finita. Quando sono tornata a controllarli... erano undici. Aveva già ripulito l'ultimo».

Quando avranno otto settimane, i cuccioli saranno pronti per lasciare la mamma. Rayma ha già dichiarato di avere intenzione di venderli: «Non posso proprio vivere con 11 cagnolini, o diventerò pazza!». Tuttavia, non ha ancora deciso il prezzo, che sul web oscilla tra le centinaia e le migliaia di euro.

Il Guinness World Record non si applica purtroppo alle singole razze, ed è quindi naturale che il premio per la cucciolata più numerosa sia assegnato ad un cane di grandi dimensioni, un mastino napoletano di nome Tia, che ha dato alla luce 24 cuccioli.

