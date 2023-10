Viaggiano in aereo accanto ad un cane che fa le "puzzette" per 13 ore: scatta il maxi-risarcimento

di Redazione web

Immaginate di dover trascorrere 13 ore seduti su un aereo per raggiungere una meta che aspettate di vedere da anni e di aver deciso di prenotare due posti in prima classe per essere più comodi, ma il vostro vicino di volo non smette di fare puzzette e voi non potete chiedergli di smettere perché lui è un cane e non vi capisce. Siete quindi costretti a rinunciare ai benefit della prima classe e scegliere di cambiare i posti, andando in economy, per poter trascorrere il resto del viaggio tranquilli.

Questo è quanto è successo a Gill e Warren Press, una giovane coppia che aveva deciso di intraprendere un viaggio da Parigi a Singapore in prima classe in aereo, ma si è trovata a condividere lo spazio con un cagnolino che sbuffava, sbavava e, soprattutto non riusciva a smettere di fare le scoregge. La coppia ha deciso di fare ricorso ed ecco cosa è successo.

Il risarcimento

Gill Press non ha accettato di buon grado la rinnuncia alla prima classe a causa delle puzzette del cagnolino.

Gill, dopo aver trascorso più della metà del volo in economy, ha deciso che avrebbe assolutamente fatto causa alla compagnia aerea e chiesto il risarcimento perché «non era questa l'esperienza per cui ho pagato».

La compagnia aerea ha accettato immediatamente di concedere alla passeggera il risarcimento richiesto, che ammonta a quasi mille euro.

