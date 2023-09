L'odissea di 200 italiani bloccati a Creta, cancellato il loro aereo per Bologna: «Niente voli fino all'estate 2024»

di Redazione web

Mercoledi 27 settembre circa 200 passeggeri dovevano prendere un volo​ Chania a Creta, direzione Bologna. L'aereo però non è mai arrivato in areoporto per l'imbarco poiché dirottato ad Atene a causa del maltempo. A raccontare la storia sono gli stessi passeggeri del volo che si sono ritrovati senza soluzioni alternative e hanno dovuto arrangiarsi per raggiungere l'aeroporto Marconi della città emiliana.

La storia di Gloria

Gloria è una donna e una mamma che sui social, negli scorsi giorni, ha pubblicato una foto della pista di atterraggio, salutando, con l'amaro in bocca, la città di Creta: «Restiamo fino a tarda sera in areoporto, aspettando notizie che non sono mai arrivate. Dopo ripetute urla e reclami coloriti di alcuni passeggeri interviene sul posto la polizia. A quel punto ci viene comunicato che il nostro volo è stato cancellato. Senza aggiungere altro veniamo scortati fuori dalla sicurezza», ha raccontato Gloria.

«Dopo un'altra ora di attesa e altre rivolte ci viene assegnato un hotel ad un'ora di distanza facendoci presupporre che avrebbero riorganizzato un volo l'indomani - ha continuato la passeggera su Facebook -. Giovedi veniamo ritrasferiti in areoporto dove sempre senza dirci nulla molti passeggeri cominciano a spazientirsi.

Poi la corsa alle soluzioni alternative, ma personali: «Ognuno inizia a cercare voli per varie destinazioni ma la maggior parte sono pieni. Alcuni hanno preso voli per la Svizzera altri per la Germania altri per Atene... noi ci siamo spostati in un altro areoporto con 3 ore di pullman aspettando quindi 2 giorni per poter prendere un qualsiasi volo che ci portasse in Italia. [...]. Forse stasera dormiremo nel nostro letto e mia figlia pure».

La versione di Chiara

Chiara, di Civitanova Marche, invece, ha raccontato la sua versione al Resto del Carlino, che riassumendola corrisponde a quella di Gloria. Chiara ha raccontato che via mail sono state offerte due opzioni: il rimborso del volo o contattare la compagnia per riorganizzare il volo. «Ci siamo dovuti trovare un alloggio - ha proseguito la ragazza - e non è detto che tutti possano permetterselo. C’è chi ha pagato per altri, io ho aiutato due signori che non avevano l’app». Nel frattempo nel gruppo Whatsapp c’è chi ha allertato la Farnesina e l’Ambasciata italiana in Grecia, ma di fatto tutti hanno dovuto riorganizzarsi da sé.

