Smartphone nascosto nel water del bagno dell'aereo: fermato un assistente di volo

Una ragazza ripresa in bagno su un volo dell'American Airlines, da uno smartphone legato al sedile del water. Secondo i genitori dell'adolescente, che hanno diffuso un'immagine, si tratterebbe di un iPhone legato al sedile del water e sono convinti che sia stato uno steward a nascondere il cellulare nella toilette della prima classe.

Ita, pilota si addormenta sul volo New York-Fiumicino e viene licenziato: il giudice lo reintegra al lavoro, ecco il motivo

Reato in volo

Il fatto si è verificato durante un volo da Boston a New York, lo scorso 2 settembre. "Penso che ci sia una vera violazione", ha detto al Post il padre della giovane vittima, molto imbarazzata da quanto accaduto, mentre era in bagno per un bisogno fisiologico. L'immagine, diffusa dall'avvocato della famiglia, mostra il cellulare attaccato al coperchio del water sotto il cartello "sedile rotto", con il flash della fotocamera attivo.

Steward fermato

L'assistente di volo dell'American Airlines ritenuto responsabile è stato fermato subito dopo essere sceso all'aeroporto, perché i genitori della ragazza hanno immediatamente avvertito i responsabili del volo di linea.

Scandalo a bordo

L'adolescente ha riferito ai suoi genitori che l'addetto è rimasto nel bagno per circa un minuto, prima di uscire e dirle che il sedile era rotto, dopodiché ha poi scattato una foto dell'iPhone legato al sedile del water. Dopo che la ragazza ha lasciato il bagno, l'addetto è stato visto rientrare, secondo alcuni testimoni presenti sul volo. In una dichiarazione rilasciata a The Independent la scorsa settimana, un portavoce di American Airlines ha dichiarato: "Prendiamo la questione molto sul serio e stiamo collaborando pienamente con le forze dell'ordine nelle loro indagini, poiché la sicurezza e la protezione sono le nostre massime priorità".

