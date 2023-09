Istruttore di scuola guida molesta le allieve: «Se mi dai un bacio ti insegno a usare la frizione». Arrestato

di Redazione web

Approfittava della sua posizione come istruttore di guida, per molestare giovani ragazze a cui insegnava come guidare l'auto. Baci sul collo, mani vicino al seno, avances continue, con queste accuse l'istruttore di una scuola guida di Cernusco sul Naviglio, provincia di Milano, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale per aver molestato una 19enne durante le lezioni. Ma secondo gli inquirenti sarebbero almeno 10 le neo maggiorenni che l'uomo di 34 anni avrebbe molestato, scrive Il Giorno.

Giovani impaurite

«Sei una bella ragazza, hai degli occhi bellissimi» oppure «ti insegno come si usa la frizione e se fai la brava ti do anche un bel bacio» erano le frasi tipiche del 34enne, che in alcune occasioni per insegnare la retromarcia avrebbe allungato la sua mano fin sotto il seno della conducente. Le dichiarazioni di una delle vittime emergono dall’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari: «Io sono rimasta paralizzata, non ho parlato in quel momento e avevo paura di dover continuare la lezione», le parole della vittima 19enne, raccolte dal gip che ha anche disposto l’interdizione all’esercizio della professione per un anno.

Dieci le vittime

Ma, come dicevamo, sarebbero una decina le ragazze molestate, che però non avrebbero rilasciato dichiarazioni inserite nelle denunce.

Mani sul seno

«Spesso capitava che quando mi doveva far vedere come si muovevano i pedali mi prendeva prima la coscia destra, poi quella sinistra e me la stringeva. Poi mi diceva ‘sei brava’ e mi dava dei pizzicotti - il racconto di una delle vittime -Io ero molto infastidita, ma in alcuni momenti ho avuto paura perché la scuola guida me la faceva in luoghi isolati dove eravamo soli io e lui».

