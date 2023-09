Ragazza aggredita su bus notturno dell'Atac da due giovani col coltello e l'autista le nega l'aiuto: «Si sarà chiesto che fine avessi fatto?»

di Redazione web

Ha rischiato di essere accoltellata su un autobus notturno dell'Atac preso nel centro di Roma. A raccontare la sua disavventura in un post su TikTok è una giovane di 26 anni, Mihaela Marian che vive nella capitale e lavora in un ristorante. «E' sera, stacco dal lavoro alle 10, resto in giro nel centro di Roma fino all'una di notte, quando torno a casa con un autobus notturno» racconta Mihaela, quando due ragazzi si mettono dietro di lei, e nel bus non c'è nessun altro.

Racconto choc

«Ha tirato fuori un coltellino e lo ha avvicinato, mentre l'altro mi si para davanti, li spingo entrambi e batto sul vetro del conducente», è il racconto dettagliato della 26enne, che si riferisce ad un episodio avvenuto lo scorso 3 agosto sulla linea 409, ma che ha deciso solo adesso di rendere pubblico sui social perché «mi ci è voluto del tempo per metabolizzarlo». Ma la parte più angosciante del racconto, viene proprio ora.

Senza aiuto

«Inizialmente l'autista non ha proprio risposto, così i ragazzi hanno inziato a darmi spallate, a toccarmi i capelli, le braccia, così faccio partire la chiamata ai carabinieri e continuo a chiedere aiuto all'autista, che alza lo sguardo e mi dice: io non ne voglio sapere niente» è il prosieguo del racconto sgomento di Mihaela che ancora oggi, ad un mese di distanza non si capacita di quella situazione.

La corsa verso i netturbini

A quel punto, visto che l'autista Atac non l'aiutava, la giovane è scesa dal bus ed è corsa incontro a due netturbini dell'Ama per chiedere aiuto, mentre i due ragazzi, scesi anche loro, la continuano a seguire. «Sono stati molto carini e premurosi, mi hanno accompagnata a casa offrendomi dell'acqua, tranquillizzandomi e accertandosi che stessi bene», dopodiché ha denunciato il fatto ai carabinieri, ma resta l'amarezza per il gesto dell'autista. «Quella sera, quando è tornato a casa, si sarà chiesto che fini avessi fatto?»

