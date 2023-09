Roma, bagno nella Fontana di Trevi: turisti si tuffano e nessuno li ferma. Il video choc

di Redazione web

I turisti che vengono in visita a Roma continuano a non rispettare le norme, ed usano i nostri monumenti più celebri, come meglio credono. Un oltraggio alla bellezza, quella che è andata in scena - per l'ennesima volta - nella Fontana di Trevi, una delle tante icone della capitale d'Italia, postato sulla pagina di Welcome to Favelas.

Come Fellini

Tre turisti, un uomo e due donne, sono in acqua, dentro alla fontana è sera, e mentre qualcuno li riprende le due donne si buttano in acqua, sotto gli occhi divertiti del terzo turista.

Vietato fare il bagno

Eppure quella memorabile sequenza, continua ad ispirare decine e decine di turisti ogni anno, complice il caldo, la voglia di goliardia o magari qualche bicchiere di troppo, ma resta il fatto che è vietato fare il bagno in tutte le fontane monumentali di Roma.

