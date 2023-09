Montagne russe bloccate dopo uno scontro tra vagoni: passeggeri sospesi nel vuoto, terrore al parco divertimenti

di Redazione web

Non è proprio una bella esperienza, quella accaduta ai visitatori della Washington State Fair, negli Stati Uniti, il parco tematico dove sono rimasti sospesi in aria mentre erano sui vagoni delle montagne russe Wildcat. Paura e tensione tra i passeggeri, quando i vagoni si sono bloccati su una delle salite della giostra, a causa di un malfunzionamento in seguito ad un incidente.

Paura sulla giostra

Riders at the Washington State Fair were pushed to safety after being stranded in a roller coaster car. https://t.co/mvAXn65Qcv pic.twitter.com/rbgwSB5NsU — ABC News (@ABC) September 11, 2023

Per farla ripartire sono dovuti intervenire tre operatori che hanno spinto i vagoni con le proprie forze, finché la giostra non è ripartita e ha terminato la propria corsa. A filmare il momento del salvataggio è stata Diana Lynn Johnson, che poi ha postato il filmato sui social; si vedono i tre operatori imbragati che spingono un vagone fermo sulle montagne russe su per una pendenza.

