Ed Sheeran, concerto a Las Vegas annullato per «problemi di sicurezza»: malore tra i fan per il caldo torrido

di Redazione web

Ed Sheeran, poco prima di salire sul palco, si è ritirato dal concerto a Las Vegas, negli Stati Uniti. Con grande dispiacere è stato lui stesso ad avvisare e scusarsi con i suoi numerosi fan, accorsi da tutto il paese per assistere ad uno dei suoi live. Secondo il sito americano TMZ "il palco non è stato approvato per motivi di sicurezza, hanno provato a ricostruirlo e hanno persino scelto gli orari di apertura delle porte posteriori perché pensavano di farcela, ma alla fine è stato riprogrammato per il 28 ottobre".

'The Legend Vialli', la partita benefica annullata dopo le polemiche. La famiglia: «Uso del nome non autorizzato»

Dispiaciuto

"Mi dispiace tanto.

Malore tra i fan

Alcuni, infatti, si sono sentiti male e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco ed il personale medico che ha assistito diversi fan, che si sono sentiti mali per problemi legati alle alte temperature, tanto che per una persona si è reso necessario il ricovero in ospedale.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Settembre 2023, 20:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA