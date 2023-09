L'uomo col pene "bionico" si separa dalla sua compagna: «Ho avuto solo lei»

di Redazione web

Andrew Wardle è nato senza pene. A causa di una rara condizione chiamata estrofia vescicale, l'uomo di 51 anni, inglese, alcuni anni è stato operato e gli è stato impiantato un pene bionico, realizzato dall'estrazione di tessuti di pelle dal braccio. Wardle ha speso circa 50mila sterline per ricostruire l'organo mancante, ma dopo numerose difficoltà, con la sua compagna, Fedra Fabian, con la quale è riuscito ad avere un rapporto sessuale all'età di 45 anni, si è separato.

Storia finita

La coppia che è stata insieme per dieci anni, si è allontanata dopo che la sua compagna è dovuta tornare a Budapest per vedere un parente malato. La storia si è conclusa circa un anno fa, ma Andrew non è stato con nessun'altra donna e deve ancora sottoporsi ad alcune procedure mediche.

Grande sofferenza

L'uomo ha sofferto molto per la sua rara condizione di salute, che gli ha portato enorme disagio soprattutto negli anni della scuola, quando è divenuto oggetto di scherno tra i compagni di scuola.

"Ho passato 44 anni senza pene e ho sopportato il fatto di non fare sesso per tutto quel tempo, mi ci vorrà un po' per entrare nel vivo delle cose" ha riferito il 51enne ai media inglesi.

